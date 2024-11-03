Портреты украинских бизнесменов изобразили на стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке. По поручению главы Волынской епархии ПЦУ митрополита Михаила их причислили к лику святых, об этом сообщило украинское издание Misto.media.
«В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина <…> и других», — написало издание.
Согласно плану, таких фресок будет 12, часть из них уже готова. Список предоставил митрополит Михаил. Сейчас работу приостановили «из-за шума».
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата.
Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетней
Украинских бизнесменов причислили к лику святых и изобразили на стенах собора в Луцке
Слуцкий объяснил, как президент Чехии подписал смертный приговор своим согражданам
Не узнал в гробу. Таганрожец похоронил чужую женщину, приняв ее за свою жену
Потенциальный зять обокрал депутата Госдумы
Человек погиб в жуткой аварии в центре Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте