Украинских бизнесменов причислили к лику святых и изобразили на стенах собора в Луцке

Misto.media: на стенах собора в Луцке изобразили украинских бизнесменов

Портреты украинских бизнесменов изобразили на стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке. По поручению главы Волынской епархии ПЦУ митрополита Михаила их причислили к лику святых, об этом сообщило украинское издание Misto.media.

«В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина <…> и других», — написало издание.

Согласно плану, таких фресок будет 12, часть из них уже готова. Список предоставил митрополит Михаил. Сейчас работу приостановили «из-за шума».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата.