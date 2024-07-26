Глава МВД Украины назвал следующую цель убийцы Фарион

МВД Украины: следующей жертвой убийцы Фарион мог стать депутат Бужанский

Убийца экс-депутата Ирины Фарион планировал расправиться с парламентарием Верховной Рады Максом Бужанским. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко, его процитировало украинское издание «Страна.ua».

Он рассказал, что преступник составил список с именами людей, которых он хотел убить.

«В списке есть и другие имена, которые власти раскрывать отказались», — уточнили журналисты.

Фарион застрелили во дворе дома во Львове. По версии следствия, ее убил 18-летний юноша. По данным kp.ru, он окончил лицей и за месяц до покушения играл в составе днепровской футбольной команды, действующей при детско-юношеской спортивной школе. Видео с убийством экс-депутата опубликовали радикалы группировки NS/WP *.

* National-Socialism/White Power, NS/WP — террористическая группировка, запрещенная в России.

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