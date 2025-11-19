НАБУ пришло с обысками к главному «безопаснику» «Нафтогаза»

Нардеп Гончаренко сообщил об обысках НАБУ у топ-менеджера «Нафтогаза» Бровко

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины днем 19 ноября пришли с обысками в «Нафтогаз». Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Следственные действия начались полтора часа назад», — написал он.

Гончаренко уточнил, что следственные мероприятия коснулись директора по безопасности компании Виталия Бровко. У него уже изъяли мобильный телефон.

Нардеп напомнил, что до прихода в «Нафтогаз» Бровко работал в офисе генпрокурора и отвечал за надзор за Государственным бюро расследований.

Украинское издание «Экономическая правда» добавило, что следственные действия проводили в среду утром в центре Киева. Речь об обысках именно в офисе компании не идет.

