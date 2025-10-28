Глава МИД Германии назвал предстоящую зиму решающей для Украины

Предстоящая зима будет иметь решающее значение для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, его слова привело издание Handelsblatt .

При этом он отметил, что на Германию ложится особая ответственность за поддержку Украины.

Ранее газета New York Times сообщила, что зимой страна рискует остаться без централизованного отопления, а заводы — закрыться из-за роста цен и перебоев с электричеством. После этого начнется массовая эмиграция, что дополнительно ослабит украинскую экономику.

Мэр Киева Виталий Кличко также назвал предстоящие декабрь, январь и февраль самыми сложными месяцами за последние годы. Он заявил, что проблемы есть почти на всех тепло- и энергогенерирующих объектах.