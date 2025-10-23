Жителей Киева предупредили о самой сложной зиме за последние годы

Жителям Киева предстоит пережить одну из самых сложных зим за последние годы. Об этом в Telegram-канале предупредил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Перед нами стоят вызовы прохождения самого сложного за последние годы отопительного сезона. Ситуация очень сложная», — написал он.

Кличко отметил, что проблемы есть на почти всех тепло- и энергогенерирующих объектах.

«Мы это видим на примере городов, где сложилась критическая ситуация: Чернигов и область, Сумщина, Славутич, другие города и поселки в разных регионах страны», — добавил киевский мэр.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая советовала жителям Киева переехать в пригород на время зимы. Парламентарий предположила, что город могут полностью лишить электричества и водоснабжения. Кроме того, депутат заявила о риске уничтожения любого энергообъекта на Украине при наличии желания.