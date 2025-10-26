Украинцев предупредили о трудной зиме из-за перебоев с электричеством

NYT: зимой на Украине закроются заводы, а люди останутся без тепла в домах

Предстоящей зимой население Украины может остаться без централизованного отопления, а заводы — закрыться из-за роста цен и перебоев с электричеством. Об этом сообщило издание The New York Times .

Киев начал вводить экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Так украинские власти пытаются справиться с дефицитом электричества, вызванным атаками ВС РФ на подстанции и электростанции.

«Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями», — говорится в материале.

Все это может привести к тому, что еще больше украинцев решат эмигрировать. Это ослабит экономику страны.

Европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил изданию, что недавние атаки на газовые объекты Украины вывели примерно 60% мощностей по добыче газа, а также ряд компрессорных станций.