Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины

Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к миру. Об этом в кулуарах Парижского форума мира заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее процитировало агентство Reuters .

Она выступила против политики «финляндизации» Украины по аналогии с событиями после Второй мировой войны. По мнению министра, если украинское руководство против воли пойдет на уступки, это «разрушит международную систему».

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — объяснила Валтонен.

Глава МИД Финляндии призвала «посмотреть правде в глаза» и подчеркнула, что Украина якобы сохраняла нейтралитет до февраля 2022 года.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц предложил провести «финляндизацию» Украины. В этом случае стране придадут нейтральный статус, без права вступать в НАТО. Журнал Responsible Statecraft напомнил, что Россия добивалась этого еще в 2022 году. Публично Шольц идею «финляндизации» пока не выдвигал.