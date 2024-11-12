Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
МИД Финляндии призвал не принуждать Украину к нейтралитету
Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к миру. Об этом в кулуарах Парижского форума мира заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее процитировало агентство Reuters.
Она выступила против политики «финляндизации» Украины по аналогии с событиями после Второй мировой войны. По мнению министра, если украинское руководство против воли пойдет на уступки, это «разрушит международную систему».
«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — объяснила Валтонен.
Глава МИД Финляндии призвала «посмотреть правде в глаза» и подчеркнула, что Украина якобы сохраняла нейтралитет до февраля 2022 года.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц предложил провести «финляндизацию» Украины. В этом случае стране придадут нейтральный статус, без права вступать в НАТО. Журнал Responsible Statecraft напомнил, что Россия добивалась этого еще в 2022 году. Публично Шольц идею «финляндизации» пока не выдвигал.