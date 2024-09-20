Глава ЕК приехала в Киев обсудить подготовку к зиме и кредиты Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину с рабочим визитом. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Она отметила, что это уже восьмой ее визит в Киев.

«Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления [Украины в ЕС] и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки», — подчеркнула она.

Днем ранее Фон дер Ляйен сообщила, что планирует посетить Украину в ближайшее время. Она уточнила, что собирается обсудить с президентом республики Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности.

По словам политика, Еврокомиссия выделит Украине дополнительные 160 миллионов евро. Из них 100 миллионов взяты из доходов от замороженных российских активов. Сумму направят на решение вопросов энергетической безопасности перед стартом отопительного сезона на Украине.