Соединенные Штаты ведут президента Украины Владимира Зеленского к отстранению от власти, подталкивая его к проведению выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть», — заявил опальный политик.

Ранее американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предупредил, что на Украине готовится смена власти. По его мнению, на место Зеленского готовят экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, и произойти это может через несколько месяцев. При этом Херш намекнул, что смена власти не будет добровольной, Зеленского могут отправить в изгнание.

Украинский народ устал от Зеленского и не хочет, чтобы ими управляла марионетка, привел RT слова турецкого колумниста. Он заявил, что Зеленский прошел через три трансформации — «был комиком, стал президентом, а теперь он марионетка».