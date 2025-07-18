«В списке на изгнание». В США заявили о скорой замене Зеленского на Залужного

Президента Украины Владимира Зеленского могут силой убрать с поста и передать власть экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

Он отметил, что Залужного, которого Зеленский уволил после заявления о поражении ВСУ, сейчас рассматривают в США как наиболее вероятного преемника президента.

«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если глава Белого Дома Дональд Трамп примет такое решение», — написал Херш.

В случае, если Зеленский добровольно откажется оставлять пост президента, что наиболее вероятно, то он «уйдет силой».

По словам Херша, многие в Вашингтоне считают, что эскалацию конфликта с Россией нужно прекращать пока еще есть шанс договориться с президентом Владимиром Путиным.

Политолог Малек Дудаков ранее рассказал, что ждет Украину после аудита американской помощи. Выявленные нарушения могут привести к смене власти в республике.