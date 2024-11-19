Генштаб ВСУ ответил на сообщения об ударе ATACMS по территории России

Генштаб ВСУ не подтвердил использование ATACMS для удара по России

Распространившиеся в социальных сетях и ряде украинских СМИ сообщения о первом использовании американских ракет ATACMS для ударов по России не подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Об этом в пресс-службе ведомства заявили 24 каналу украинского телевидения.

В Генштабе ВСУ пояснили, что не располагают данными об использовании дальнобойного оружия на российской территории.

Первым об использовании американских баллистических ракет ATACMS со ссылкой на источники ВСУ сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его данным, дальнобойные снаряды применили для поражения военных целей в Брянской области.

Глава российского региона Александр Богомаз сообщал, что дежурные средства противовоздушной обороны к 09:00 вторника, 19 октября, уничтожили 20 беспилотников, запущенных с территории Украины. Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений на земле нет.

С подтверждением снятия моратория для ВСУ на использование американского дальнобойного вооружения выступил помощник госсекретаря США Брайан Николс. Он заявил, что это решение принял покидающий свой пост президент Джо Байден для давления на Россию и склонения ее к переговорам для прекращения боевых действий.