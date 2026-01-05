Генералитет ВСУ получил по зубам. Отставка Малюка стала украинским ящиком Пандоры?

Командиры ВСУ открыто вступились за главу СБУ Василия Малюка, но тому все равно пришлось написать заявление об отставке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель» .

Вокруг главы Службы безопасности Украины развернулась массовая и беспрецедентная медийная кампания по высказыванию своего фи, в которой участвовали и украинские СМИ, и командиры ВСУ.

Несмотря на давление, президент республики Владимир Зеленский не стал отказываться от своего решения. Если бы он пошел на поводу у украинского генералитета, то создал бы прецедент, когда армия благодаря соцсетям стала бы влияющим на политику субъектом.

«Если бы у них удалось, то это открыло бы ящик Пандоры, предоставляя возможности по влиянию и на последующие кадровые, военные и политические решения Зеленского постами в Facebook* и Telegram», — отметил «Военный Осведомитель».

Подобная ситуация ударила бы по и без того шатким позициям Зеленского.

Ранее Генштаб Украины приказал командирам подразделений не комментировать кадровые решения лидера страны. Таким образом власти отреагировали на публичные призывы высокопоставленных военных не снимать Малюка с должности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.