Избранная на второй срок глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о готовности к борьбе за «свободу, подобной украинской». Она также подчеркнула, что борьба за свободу и демократию объединяет всех европейцев.

«Наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — сказала фон дер Ляйен.

Она призвала увеличить расходы на оборону, создать единый рынок ее продукции.

«Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу», — подчеркнула глава ЕК.

Ранее Европейский парламент одобрил новый состав Еврокомиссии, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен. За этот состав проголосовали 370 человек, против — 282, воздержались 36.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новый состав Еврокомиссии, отметил, что на всех руководящих постах оказались деятели, замешанные в коррупции. По его словам, США поставили на все главные должности «своих» политиков.