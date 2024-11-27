Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

За этот состав проголосовали 370 парламентариев, против — 282, 36 человек воздержались.

Евродипломатию вместо Жозепа Борреля возглавит экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Также в аппарате появится должность комиссара по обороне и космосу, которую займет бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Исполнительным вице-президентом по процветанию и индустриальной стратегии станет бывший глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новый состав Еврокомиссии, ранее заявил, что США поставили на все ключевые посты в органе «своих» политиков, готовых принимать решения даже в ущерб собственным государствам и их жителям.