Обновленный состав Еврокомиссии приступит к работе уже в декабре 2024 года. США поставили на все главные должности Евросоюза «своих» политиков. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИАМО .

По его словам, на всех руководящих постах оказались деятели, замешанные в коррупции. Соединенным Штатам нужны управляемые и послушные, пояснил депутат.

«Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам», — отметил Володин.

Парламентарий также добавил, что Былым домом были назначены несколько лиц. Среди них — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола, добавила радиостанция Sputnik.