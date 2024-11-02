Депутат Володин: США поставили на главные посты ЕС «своих» политиков-коррупционеров
Обновленный состав Еврокомиссии приступит к работе уже в декабре 2024 года. США поставили на все главные должности Евросоюза «своих» политиков. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИАМО.
По его словам, на всех руководящих постах оказались деятели, замешанные в коррупции. Соединенным Штатам нужны управляемые и послушные, пояснил депутат.
«Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам», — отметил Володин.
Парламентарий также добавил, что Былым домом были назначены несколько лиц. Среди них — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола, добавила радиостанция Sputnik.