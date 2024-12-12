После провала Запада Украину ждет та же участь, что и Чехословакию в 1938 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с изданием Folha de S.Paulo .

«Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО», — отметил он.

Также Фицо назвал своим личным долгом посетить Москву в День Победы в 2025 году. По его словам, население Словакии понимает, что в Европе победили фашистов только при участии СССР.

Ранее председатель совета «Другой Украины» Виктор Медведчук заявил, что западные страны разделят Украину на части и будут торговаться за каждую территорию. Он подчеркнул, что план украинского президента Владимира Зеленского по разделению и ограблению России не сработал, поэтому «расчлинять и наказывать» будут именно его страну.