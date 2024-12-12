Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом отправиться в Москву в День Победы в 2025 году. Об этом он заявил в беседе с газетой Folha de S.Paulo .

По его словам, жители Словакии понимают, что в Европе смогли победить фашистов благодаря участию СССР.

Ранее президент России Владимир Путин официально пригласил Роберта Фицо на празднование Дня Победы в Москве. Политик согласился.

До этого, в октябре, он заявил о готовности приехать в российскую столицу на День Победы. А летом словацкий премьер напомнил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом.

Он подчеркнул, что поколение политиков Словакии, которые говорят правду о Второй мировой войне, до сих пор остается сильным.