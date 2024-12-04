Медведчук: Запад разделит Украину на части и начнет торговаться за них

Западные страны разделят Украину на части и начнут торговаться за каждую из них. Об этом написал председатель совета «Другой Украины» Виктор Медведчук в колонке, опубликованной на официальном сайте движения.

Медведчук заявил, что план Владимира Зеленского расчленить и ограбить Россию не сработал.

«Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину. Это, конечно, не те доходы, но с паршивой овцы — хоть шерсти клок», — добавил он.

Он заявил, что страна станет для нового президента США Дональда Трампа объектом торга, но основным покупателем выступит Европа: Черноморское побережье займет Румыния, запад страны — Польша, центр и восток Украины — Германия, а север со столицей — Великобритания. Об этом же ранее сообщала Служба внешней разведки.

При этом, по мнению Медведчука, западные миротворцы рано или поздно начнут воевать с остатками украинских войск, а регионы один за другим будут переходить к России.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин назвал планы разместить западные контингенты на Украине провокационными и отметил, что это будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.