Речь нового министра обороны Украины Михаила Федорова о масштабах дезертирства и проблемах с мобилизацией стала первым открытым признанием о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил CNN .

Журналисты отметили, что разговоры о серьезных проблемах в украинской армии идут давно.

«Слухи о низком моральном духе и высоком уровне дезертирства ходят уже давно. Но комментарии Федорова — первый случай, когда истинный масштаб проблемы о плачевном состоянии ВСУ раскрыл высокопоставленный украинский чиновник», — указали в материале.

Ранее Федоров публично сообщил о критической ситуации с мобилизационным ресурсом, заявив, что на Украине в розыске находятся около двух миллионов мужчин, уклоняющихся от службы. По оценке CNN, такие заявления фактически подтверждают глубину кадрового кризиса и нарастающие трудности с укомплектованием украинской армии.