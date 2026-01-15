Украина обречена, если не сможет отправить в войска два миллиона уклонистов и вернуть 200 тысяч дезертиров. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Минобороны Украины возглавил бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров. За его кандидатуру в Верховной раде проголосовали только со второй попытки. Во время выступления он заявил, что ему досталось ведомство с бюджетом, который ушел в минус на 300 миллиардов гривен (546 миллиардов рублей), а также уклонистами и дезертирами. Все эти проблемы надо решить.

«Переводя на русский язык, это означает, что пока государство не найдет 300 миллиардов, не вернет 200 тысяч дезертиров в строй и не отправит в войска еще два миллиона уклонистов — Украина обречена», — пояснил собеседник агентства.

Только вот в Киеве никто не будет разбираться, куда делись эти деньги. Предшественники Федорова — Алексей Резников, Рустем Умеров и Денис Шмыгаль — вряд ли ответят.

Украинские уклонисты уже начали бежать от мобилизации в Белоруссию.