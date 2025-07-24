Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП на фоне протестов

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), также — Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о НАБУ и САП», — уточнили в сообщении.
Издание напомнило, что президент сделал это на фоне массовых протестов в стране.
До этого решение Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных ведомств вызвало недоумение у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она потребовала от президента разъяснений.
Накануне более 9 тысяч человек вышли на митинг в украинской столице против ликвидации НАБУ.
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