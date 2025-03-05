В Европе зреет глобальный заговор против президента Трампа. Его последствия могут быть серьезными, вплоть до кризиса внутри НАТО. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во « ВКонтакте» .

«В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что Трамп усилил давление на киевскую власть, приняв решение временно приостановить военную помощь. По его мнению, это был скорее символический жест. Американская администрация хотела увидеть, как президент Украины и его европейские покровители будут униженно просить прощения.

Все это произошло в течение одного дня. Утративший легитимность лидер немедленно отреагировал на решение Трампа, отправив ему двусмысленное и слезливое письмо.

Также Медведев подчеркнул, что прошедший «саммит» в Лондоне не принес никаких результатов. Участники стремились как можно скорее согласовать «европлан» завершения конфликта, не обращая внимания на его содержание. В итоге было предложено два варианта, которые оказались не только бессмысленными, но и невыполнимыми.

«Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина», — написал зампред Совбеза.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что президент США Дональд Трамп может возобновить поставки вооружений на территорию Украины при соблюдении ряда условий. По его мнению, это произойдет, если Владимир Зеленский извинится и вернется к подписанию соглашения о редкоземельных металлах.