Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может возобновить поставки вооружения на территорию Украины после соблюдения ряда условий. О них рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в интервью RT .

По словам специалиста, американский лидер восстановит поставки, если Владимир Зеленский извинится и вернется к подписанию соглашения о редкоземельных металлах.

«Речь идет ни о каком-то принципиальном решении, а о торге. Еще в период предвыборной кампании Трамп обещал использовать фактор поставок оружия в качестве инструмента давления», — отметил политолог.

Он добавил, что Трамп не стремится к партнерским отношениям с Россией, он преследует лишь свои интересы, поэтому отказ от поставок оружия — лишь инструмент давления на Украину.