Прошедшая в Лондоне встреча глав Евросоюза по Украине была позорным «русофобским шабашем». Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х.

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве», — заявил он.

По словам Медведева, это мероприятие еще хуже перепалки, которую устроил президент Украины Владимир Зеленский с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме

Политик добавил, что собравшиеся в Лондоне лидеры государств ЕС во главе с Зеленским хотят продолжать воевать до последнего украинца.

Премьер-министр Британии Кир Стармер на конференции в Лондоне заявил, что Европа разработает план прекращения огня и отправит своих миротворцев. Таким образом, страны ЕС продолжат поддерживать Украину.