«До последнего дня». Белый дом пойдет на все, чтобы конфликт на Украине не кончался

Блинкен: администрация Байдена будет поддерживать Украину до инаугурации Трампа

Фото: РИА «Новости»

Администрация президента США Джо Байдена поставит на Украину все средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в течение 2025 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7. Его слова привело РИА «Новости».

«До последнего дня этой администрации, мы будем поддерживать Украину и Европу. Эти намерения подкрепляются обеими партиями в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование Украины, а кроме того, и поддержкой общественности», — сказал Блинкен в своем выступлении.

Госсекретарь также заметил, что Украину сейчас поддерживают более 50 стран, и этот процесс, по его мнению, будет продолжен.

«Мы сделаем все, чтобы Украина могла продолжать сражаться в течение 2025 года, либо, если дойдет до переговоров, могла вести их с позиции силы, если до этого дойдет», — подчеркнул американский политик.

Ранее Великобритания отправила на Украину несколько десятков ракет Storm Shadow. Это произошло еще до разрешения Украине использовать оружие дальнего действия по территории России.

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