Это не кредит. Зеленский снова отказался признавать долг перед США

Украина не будет считать предоставленную США военную помощь долгом, как предусмотрено новым проектом соглашения по полезным ископаемым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировал Telegram-канал «Страна.ua».

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Вашингтон предоставил проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, но он «полностью отличается от прежнего рамочного документа». Зеленский отметил, что Украина не воспринимает предоставленную военную помощь как долг.

Накануне президент республики принял участие в саммите европейских лидеров в Париже. По итогам встречи «коалиции желающих» он заявил, что передумал подписывать соглашение с США по добыче полезных ископаемых.

Также украинский лидер отметил, что перестанет доверять американскому президенту Дональду Трампу, если тот начнет рассматривать ослабление антироссийских санкций.