28 марта 2025 15:01 Коалиция наобещавших. Чем закончился очередной междусобойчик европейских милитаристов 0 0 0 Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Владимир Зеленский

Европа

Евросоюз

Украина

Чтобы понять, чем в итоге закончилась сходка в Париже, достаточно процитировать слова трех человек, присутствовавших на этом мероприятии: председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца и любителя темных футболок Владимира Зеленского

«Коалиция желающих стала больше, сильнее и очень целеустремленной. У меня есть три основных вывода», — заявила глава ЕК. По ее словам, первым делом активно обсуждали, как усилить поддержку Украины в краткосрочной перспективе, вторым — продолжение санкционного давления на Россию, третьим — долгосрочную поддержку Киева и укрепление европейской оборонной стратегии. Шольц дополнительно остановился на вопросе санкционной политики ЕС, отметив, что до достижения мира смысла отменять санкции нет. При этом канцлер Германии вновь бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы «сейчас не заинтересована в настоящем мире».

Фото: Олаф Шольц. IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme / www.globallookpress.com

Даже приведенных выше выдержек из выступлений достаточно, чтобы понять: никакой действенной стратегии, кроме тотального отрицания, у Европы нет. В реальном мире на Украине она не заинтересована. А так как добиться мира на приемлемых для себя условиях руководство Евросоюза не способно, оно просто продолжит вставлять палки в колеса переговорному процессу между Россией и США. Тем не менее Зеленский, видимо, взбодрившийся от многочисленных похлопываний по плечу, вновь осмелел и заявил, что в Вашингтон не поедет и подписывать соглашение по минералам с Дональдом Трампом пока не собирается. «США постоянно меняют условия сделок по добыче полезных ископаемых. Окончательного варианта от Штатов пока нет», — произнес он на пресс-конференции.

Что-то мне подсказывает, что реакции Белого дома на подобную наглость долго ждать не придется. Впрочем, не это главное. Вы просто посмотрите, кто из кожи вон лезет, чтобы доказать свою значимость и то, что он еще что-то решает!

Самоназначенный европейский диктатор, стремящаяся превратить Европу в четвертый рейх. Уходящий канцлер, до истечения полномочий которого и, как следствие, ухода на политическую пенсию остались считаные дни. И украинский узурпатор, нелегитимность которого, спроецированная на всю вертикаль власти, делает нелегитимным весь киевские режим и все нынешнее украинское государство.

Фото: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в Париже. Lionel Guericolas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что бы они там себе ни думали, не они будут определять мировую политическую повестку завтрашнего дня. Это уже очевидно. Максимум, на что они еще способны, — это небольшой перечень мелких пакостей, чем они, собственно, и занимаются. Ах да, еще могут много наобещать — Украине, Европе, всему миру, самим себе. Такая «коалиция наобещавших», получается. Вот только выполнить свои обещания они уже не в силах. И это, пожалуй, главное, что нужно знать об итогах парижского междусобойчика европейских милитаристов.