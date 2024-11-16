«Это даже опасно». На Украине предположили, что Зеленский несет проклятья

Соскин призвал лидеров стран Европы и мира не общаться с Зеленским из-за неудач

Официальным представителям разных стран нужно меньше контактировать с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале .

«Это уже не модно Зеленского звать, все считают, что это даже опасно», — сказал он.

Соскин привел пример с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, испанцем по национальности. Когда европейский политик приехал к Зеленскому, то испанский город Малагу затопило.

«[Лидер США Джо] Байден перестал встречаться [с Зеленским], у него все стало нормально происходить, <…> уже ясно стал излагать, и правильные решения принимать», — отметил аналитик.

Бывший советник Кучмы заметил, что как только президент Украины появляется в какой-либо стране, то в ней начинаются неприятности. Он предупредил чиновников из других государств, что лучше не видеться с Зеленским вовсе.

Рассуждать о личных встречах с украинским лидером Соскин начал на фоне того, что глава МИД Польши Радослав Сикорский до этого анонсировал «самые важные переговоры по Украине».

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предостерегал немецкого политика от звонка Владимиру Путину. Он объяснил, что этот диалог негативно отразится на «международной изоляции» российского президента.