Еще 12 детей из России попали в базу «Миротворца»

Личные данные еще 12 детей из России в возрасте от двух до пяти лет пополнили базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют публикации на ресурсе.

В качестве причины на экстремистском сайте указали, что несовершеннолетние попали в базу якобы из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательного нарушения государственной границы».

В базе «Миротворца»* имена российских детей появляются регулярно. В сентябре двух сестер шести и девяти лет на Украине обвинили якобы в незаконном пересечении госграницы.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества обращался к ООН с просьбой повлиять на украинские власти в вопросе личных данных юных россяин. Там напомнили, что публикация персональной информации в открытом доступе является нарушением права детей и ставит их жизнь под угрозу.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.