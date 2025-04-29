Многие жители Украины, в том числе Одессы, не хотят подчиняться нелегитимной власти киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник российского президента Владимира Путина, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — сказал он.

Патрушев, отвечая на вопрос о том, планируют ли российские власти обсуждать будущее украинских портов во время переговоров по урегулированию конфликта, отметил, что Россия уважает мнение людей и их волеизъявление. Доказательством этому является вхождение в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.

«Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее», — заключил он и добавил, что многие из них не намерены «безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти» и связывать свою жизнь с неонацизмом.

Помощник президента также напомнил, что Одессу основала российская императрица Екатериной II и несколько сотен лет этот город был форпостом России на Черном море, а теперь его превратили в «хаб для переброски вооружения».

Ранее Патрушев поделился мнением о том, что Украина уже в этом году может перестать существовать как государство. По его мнению, ярая русофобия уничтожает некогда процветающие города Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск.