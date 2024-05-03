Спецоперация 03 мая 2024, 18:40 Британский аналитик раскрыл цель ВС России в Одессе Аналитик Меркурис: ВС России ударили по западному вооружению в Одессе РИА «Новости»

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Российские войска поразили в Одессе вооружение, которое страны Запада поставили на Украину. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Цель этих авиаударов по Одессе — поставленное западное вооружение», — подчеркнул аналитик.

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Меркурис добавил, что ВС России узнают о расположении военных объектов и уничтожают их. По его словам, украинская армия сделала Одессу пунктом переброски вооружения в пункты дислокации ВСУ. Эксперт отметил, что российские войска атакуют западную технику вооружений, но и офицерский состав противника.

Ранее Минобороны сообщило, что военные ликвидировали еще один американский танк Abrams в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свои позиции в Донецкой Народной Республике.