Британский аналитик раскрыл цель ВС России в Одессе | 360°

03 мая 2024, 18:40
Британский аналитик раскрыл цель ВС России в Одессе
Аналитик Меркурис: ВС России ударили по западному вооружению в Одессе
Российские войска поразили в Одессе вооружение, которое страны Запада поставили на Украину. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Цель этих авиаударов по Одессе — поставленное западное вооружение», — подчеркнул аналитик.
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Меркурис добавил, что ВС России узнают о расположении военных объектов и уничтожают их. По его словам, украинская армия сделала Одессу пунктом переброски вооружения в пункты дислокации ВСУ. Эксперт отметил, что российские войска атакуют западную технику вооружений, но и офицерский состав противника.
Ранее Минобороны сообщило, что военные ликвидировали еще один американский танк Abrams в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свои позиции в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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