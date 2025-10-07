СПЧ попросил ООН добиться от Киева исключения данных о детях из «Миротворца»

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей убрать данные о детях с сайта «Миротворец»*. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

«Сложилась ситуация, которую в Совете по правам человека считаем вопиющей. В базу начали включать двухлетних и трехлетних детей, которых обвиняют в осознанной „российской агрессии“, в осознанном „покушении на суверенитет Украины и нарушении госграниц“», — указали в обращении.

В СПЧ подчеркнули, что публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает их права.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца»* внесли сразу 13 малолетних россиян. Среди них — девятилетний ребенок, а также несколько подростков.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.