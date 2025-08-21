Рубио проведет переговоры с советниками по нацбезопасности Европы и Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио 21 августа проведет «дипломатические переговоры» с советниками по национальной безопасности Европы и Украины. Об этом сообщил источник газеты The New York Times .

По данным неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, встреча Рубио с его коллегами с Украины и из европейских государств состоится в четверг. Мероприятие посвятят деталям мирного урегулирования.

Рубио попытается убедить европейцев, что Трамп будет придерживаться обязательства помогать им поддерживать Украину, отметили авторы материала.

Пока не уточняется, в каком формате и где именно может пройти встреча.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рубио возглавит группу по созданию гарантий безопасности для Украины.