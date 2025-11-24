Ермака назначили главой переговорной делегации, чтобы «уберечь от подозрений»
После выхода первых частей расследования НАБУ «Мидас», которое вскрыло коррупцию в окружении президента Украины, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение для руководителя САП Александра Клименко. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
На одной из конференций Клименко заявил, что Ермак, известный как «Али Баба», организует совещания и распределяет задачи для правоохранительных органов, чтобы те продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП.
По данным источников «Украинской правды» в антикоррупционных структурах, «Али Баба» не является позывным Андрея Ермака на записях Миндича. Детективы и прокуроры используют это прозвище для руководителя ОП в своих внутренних обсуждениях. В политических кругах, когда говорят об Андрее Борисовиче Ермаке, его называют сокращенно по первым буквам имени и отчества — АБ.
Ситуация накалилась, когда Зеленский попытался организовать переговоры с главами НАБУ и САП, но диалог не удался. После этого Ермак приказал силовикам подготовить документы на Клименко.
По оценке издания, назначение Ермака главой переговорной делегации имеет целью «хотя бы на какое-то время» уберечь главу Офиса президента от вручения подозрения.
Ранее британский дипломат Ян Прауд в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с США в Женеве не из-за стремления к миру, а из корыстных побуждений. Он напомнил о громком коррупционном скандале на Украине и призывах к отставке Ермака.
После коррупционного скандала и бунта в фракции «Слуга народа» постарался отгородиться от главы своего офиса, замешанного в махинациях, сообщил российский журналист Владимир Соловьев. Они отписались друг от друга в соцсетях.