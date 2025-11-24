После выхода первых частей расследования НАБУ «Мидас», которое вскрыло коррупцию в окружении президента Украины, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение для руководителя САП Александра Клименко. Об этом сообщило издание «Украинская правда» .

На одной из конференций Клименко заявил, что Ермак, известный как «Али Баба», организует совещания и распределяет задачи для правоохранительных органов, чтобы те продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП.

По данным источников «Украинской правды» в антикоррупционных структурах, «Али Баба» не является позывным Андрея Ермака на записях Миндича. Детективы и прокуроры используют это прозвище для руководителя ОП в своих внутренних обсуждениях. В политических кругах, когда говорят об Андрее Борисовиче Ермаке, его называют сокращенно по первым буквам имени и отчества — АБ.

Ситуация накалилась, когда Зеленский попытался организовать переговоры с главами НАБУ и САП, но диалог не удался. После этого Ермак приказал силовикам подготовить документы на Клименко.

По оценке издания, назначение Ермака главой переговорной делегации имеет целью «хотя бы на какое-то время» уберечь главу Офиса президента от вручения подозрения.

Ранее британский дипломат Ян Прауд в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с США в Женеве не из-за стремления к миру, а из корыстных побуждений. Он напомнил о громком коррупционном скандале на Украине и призывах к отставке Ермака.

После коррупционного скандала и бунта в фракции «Слуга народа» постарался отгородиться от главы своего офиса, замешанного в махинациях, сообщил российский журналист Владимир Соловьев. Они отписались друг от друга в соцсетях.