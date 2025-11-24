Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу своего офиса Андрея Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США в Женеве не ради стремления к миру, а из корыстных побуждений. Об этом британский дипломат Ян Прауд написал в соцсети X .

Бывший британский посол в Москве назвал решение главы киевского режима вызывающим, напомнив о громком коррупционном скандале на Украине и призывов к отставке Ермака.

«Удивляет (на самом деле — не очень), что Зеленский назначил Ермака главным переговорщиком по вопросам мира. <…> Трудно представить, что он хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег», — написал Прауд.

Ранее на Украине сообщили, что переговоры в Женеве оказались настолько напряженными, что секретарь СНБО Рустем Умеров даже сломал ручку.