Зеленский виртуально рассорился с Ермаком

Соловьев: Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях

После коррупционного скандала и бунта в фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский постарался отгородиться от главы своего офиса Андрея Ермака, замешанного в махинациях. Они отписались друг от друга в соцсетях, сообщил российский журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале .

«Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Instagram*. Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — написал он.

Соловьев приложил скриншот страницы Зеленского. Среди его подписчиков больше нет Ермака.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, депутат Марьяна Безуглая и другие политики потребовали отставки Ермака, но получили отказ. Комментируя последние скандалы, Зеленский заявил, что не знал о коррумпированности соратников.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.