Зеленский ответил на вопрос о прямых переговорах с Россией

Зеленский: даже прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным

Президент Украины Владимир Зеленский попытался снять с себя ответственность за возможные прямые переговоры с Россией, заявив, что в настоящий момент даже прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным. Его слова привело агентство «Укринформ» .

Глава киевского режима также указал на сложность вопросов санкций и территорий, а также давление со стороны западных стран.

«Видите, сложно сделать первый шаг — прекращение огня. Все понимают, вопросы санкций и территорий — это будет сложно. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о прекращение огня, некоторые страны захотят, чтобы мы остались один на один с русскими», — сказал он.

Зеленский добавил, что в США также есть различные точки зрения относительно поддержки Украины и будущего переговоров, «потому что все очень тяжело».

Ранее Зеленский захотел, чтобы системы ПВО были взносом США в сделку по минералам.