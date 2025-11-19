Ермак на фоне скандала с делом Миндича полетел в Лондон на встречу с Залужным

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отправился в Лондон на встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщило издание «Бабель».

«Ермак уже летит в Лондон, где проведет встречу с бывшим главкомом ВСУ, а ныне послом Валерием Залужным», — заявили журналисты.

Издание отметило, что предмет их разговора пока неизвестен.

По информации Guardian, Залужный не планирует заниматься политической деятельностью, пока продолжается конфликт с Россией. При этом он уже раздумывает, какую именно политическую платформу предложить, если все-таки примет такое решение.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Зеленский планирует уволить Ермака с поста главы офиса и назначить вместо него бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову. Решение возможно на фоне коррупционного скандала.