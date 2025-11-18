Зеленский собрался уволить Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить Андрея Ермака с поста главы своего офиса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко .

«В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака», — написал он.

Гончаренко отметил, что вероятным кандидатом на пост Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова.

«На самом деле от создания коалиционного правительства больше всего выиграют нардепы „Слуги народа“. У них появятся хоть какие-то представители в правительстве, потому что сейчас таковых нет вообще», — добавил парламентарий.

Украинское издание «Страна.ua» отмечало, что Зеленский не хочет увольнения Ермака из-за риска потерять контроль над вертикалью власти. Однако его отставки требуют как в ближнем окружении главы киевского режима, так и в «Слуге народа». В противном случае депутаты угрожают покинуть фракцию.