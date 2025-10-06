На Украине создали секретную систему на случай блэкаута

В случае длительного блэкаута подачу электричества на Украине обеспечат за счет аккумуляторов американского производства. В стране для этого развернули обширную сеть, сообщила газета The Wall Street Journal .

Именно на нее, по версии журналистов, сделали ставку украинские поставщики электроэнергии. Разработанную в США систему разместили «в совершенно секретных местах».

Она состоит из шести так называемых парков, расположенных в том числе в Киеве и на территории Днепропетровской области. Каждый такой парк выглядит как ряд белых блочных аккумуляторов высотой порядка 2,5 метра.

В материале уточнили, что общая мощность системы составила 200 мегаватт. Она способна обеспечивать электроэнергией порядка 600 тысяч домов на протяжении двух часов.

Массированные удары по энергообъектам на Украине стали наносить на фоне разговоров о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. На прошлой неделе блэкаут накрыл Днепропетровск, перебои с электричеством были в Запорожской и Черниговской областях.