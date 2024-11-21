Экстренные отключения света ввели в нескольких регионах Украины

ДТЭК заявила об экстренных отключениях света на Украине

В четверг экстренные отключения ввели в Киеве и ряде регионов Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила энергетическая компания ДТЭК.

«Экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях», — заявили в пресс-службе.

Несколько дней назад в Одессе приостановил работу электротранспорт. Местные власти ввели на маршруты дополнительные автобусы. Светофоры начали работать лишь на ключевых перекрестках от альтернативных источников питания.

При этом ряд котельных из-за отсутствия достаточно мощных генераторов остались без резервного электроснабжения.

Днем ранее в Киеве прекратило работу американское посольство на фоне сообщений в социальных сетях о вероятной воздушной атаке. Гражданам США рекомендовали укрыться в убежищах в случае тревоги.