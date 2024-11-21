Экстренные отключения света ввели в нескольких регионах Украины

В четверг экстренные отключения ввели в Киеве и ряде регионов Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила энергетическая компания ДТЭК.
«Экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях», — заявили в пресс-службе.
Несколько дней назад в Одессе приостановил работу электротранспорт. Местные власти ввели на маршруты дополнительные автобусы. Светофоры начали работать лишь на ключевых перекрестках от альтернативных источников питания.
При этом ряд котельных из-за отсутствия достаточно мощных генераторов остались без резервного электроснабжения.
Днем ранее в Киеве прекратило работу американское посольство на фоне сообщений в социальных сетях о вероятной воздушной атаке. Гражданам США рекомендовали укрыться в убежищах в случае тревоги.
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