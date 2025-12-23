Пожар в порту Тамань после атаки БПЛА полностью потушили

В Темрюкском районе потушили пожары в порту Тамань. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к 9:15 пожарные полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом. Накануне, 22 декабря, они также ликвидировали возгорание на танкере и причале.

«По поручению губернатора Вениамина Кондратьева работы по ликвидации последствий атаки БПЛА координировал заместитель главы региона Дмитрий Маслов, который выехал на место ЧС в поселок Волна сразу после заседания оперативного штаба ночью 22 декабря», — добавили в оперштабе.

В ночь на 22 декабря Темрюкский район атаковали беспилотники. В порту Тамань обломки дронов повредили два пирса, трубопровод и два танкера. На одном из них вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Два резервуара также пострадали от обломков. Администрация региона сообщила, что нефтепродукты не разлились и никто не пострадал.

Минувшей ночью украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края. Произошли возгорания в промзоне. На место ЧП прибыли экстренные службы.