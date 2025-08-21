Бывший президент Чехии Вацлав Клаус полагает, что Украина — самый главный лузер на постсоветском пространстве. Он считает, что все нынешние проблемы республики возникли по ее собственной вине. Об этом ведущий Владимир Соловьев написал в своем Telegram-канале .

«Я должен жестко оценить Украину, ее постсоветское развитие как огромный неуспех. Это почти один из самых больших провалов среди всех постсоветских республик, ставших самостоятельными. Так что я виню в этой ситуации, конечно, и саму Украину, но все же хотелось бы, чтобы удалось достичь элементарного соглашения», — заявил Клаус.

Ранее экс-советник президента Украины Алексей Арестович* резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о возвращении границ 1991 года. Он объяснил, почему, по его мнению, Украина сама спровоцировала начало СВО.

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не планирует уступать территории России.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.