Арестович назвал СВО следствием неспособности Киева ужиться с соседями

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале резко отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о «границах 1991 года». Политик рассказал, чем, по его мнению, Украина накликала СВО и упомянул MI6.

Боевые холопы Украины Свой отклик на позицию Зеленского Арестович* разбил на два поста. В первом он иронично спросил, не станет ли Украина «еще сто тысяч боевых холопов в землю укладывать». И порадовался тому, что киевские власти сумели сообразить невозможность выхода на границы 1991 года «всего за три года». Об этом, по его словам, «информирует MI6», британская спецслужба.

Это же всего еще каких-нибудь 100 лет, и сообразим, что лучше было вообще до [конфликта] не доводить. Алексей Арестович*

Как Украина могла избежать СВО Затем Арестович* заявил, что для Украины конфликт — не случайность, а часть повторяющегося цикла, который активируется примерно раз в век. Развивая тему, бывший чиновник задался ключевым вопросом: могла ли Украина обойтись без начала специальной военной операции? По его убеждению, да — если бы Киев проявил волю к компромиссам и сумел урегулировать споры с Россией мирным путем. Арестович* сослался на фундаментальные принципы международной безопасности: настоящий лидер всегда стремится к конструктивным отношениям с соседями. Если этого не удается достичь, то такая власть демонстрирует свою некомпетентность. Он намекнул на то, что украинское руководство за весь свой срок независимости так и не научилось сосуществовать с ближайшими партнерами, что привело к накоплению неразрешенных противоречий.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Киев вынудил к СВО Чтобы проиллюстрировать ситуацию, Арестович* предложил простой, но яркий мысленный эксперимент, сравнивающий отношения Украины и России с бытовым конфликтом между двумя владельцами участков. Представьте: у вас загородный дом, где собирается вся семья — дети, внуки. Ваш гордость — чистый колодец с кристальной водой. Но сосед решает выкопать септик на своей территории, абсолютно легально, однако в опасной близости от вашего источника, так что стоки неизбежно загрязнят воду, которую пьют ваши близкие. Вы пытаетесь вежливо вмешаться и просите не сливать отходы рядом с колодцем. В ответ слышите лишь ругань: «Эй, ты, имперский тиран! Это моя суверенная земля! Делаю, что захочу! Никто не диктует мне! Это моя историческая роль, моя судьба! Копал, копаю и буду копать!». Такая реакция, по словам Арестовича*, отражает предысторию СВО, где разумные просьбы игнорировались в угоду идеологическим амбициям.

Фото: РИА «Новости»

Развитие конфликта: терпение и эскалация В этой аналогии терпеливый владелец колодца на протяжении двух десятилетий уговаривает соседа прекратить загрязнение, но тот не только не уступает, но и разжигает вражду: рассказывает своей семье и окружающим, что сосед — монстр и злодей. Вода в колодце становится все грязнее, а на участке сосед развешивает еще и оскорбительные плакаты. Арестович* добавляет детали: представьте, что вы — успешный предприниматель в нефтяной отрасли, с солидной репутацией и связями, а ваш оппонент — скромный фермер. Однако фермер этот хвастается дружбой с вашими конкурентами: на его дворе появляются их брендированные вещи, а за спиной опытные и дорогие влиятельные юристы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Кульминация и вопрос ответственности В кульминационный момент, измотанный бесконечными спорами, владелец колодца хватает ружье и направляется к соседу, открывая огонь по всему, что связано со злополучным септиком. Сосед, в свою очередь, поднимает крик об агрессии и нападении. Арестович* напоминает: даже перед этим радикальным шагом были попытки диалога — визиты, переговоры, списание долгов. Но фермер трижды нарушал публичные обещания. Завершая размышления, экс-советник ставит риторический вопрос: действительно ли этот «агроном» абсолютно ни в чем не виноват? Ведь он сам рыл яму у чужого колодца, скандируя оскорбления вроде «Ивановых — на виселицу!». Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что солдатам ВСУ не за что воевать, так как Украину продали. * Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.