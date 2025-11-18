Зеленский отказался увольнять Ермака, чтобы не потерять управление страной

«Страна.ua»: Зеленский не хочет потерять контроль над страной, уволив Ермака

Владимир Зеленский не хочет увольнять главу своего офиса Андрея Ермака, чтобы не потерять контроль над вертикалью власти. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, отставки Ермака требуют как парламентская оппозиция, так и часть людей из окружения самого Зеленского и фракции «Слуга народа». Депутаты угрожают в противном случае покинуть фракцию, что приведет к развалу парламентского большинства.

Вслед за Ермаком, как сообщил изданию источник в украинских политических кругах, окажутся сочтены дни правительства Юлии Свириденко, поскольку большинство министров нынешнего кабинета — его протеже.

Предполагается, что Зеленского могут вынудить пойти на такой шаг, угрожая новыми коррупционными разоблачениями или другими факторами.

Ранее газета «Украинская правда» написала, что в Раде стало легче пересчитать людей, которые не хотели бы смены главы офиса президента.