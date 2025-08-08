Сегодня 20:27 Лукашенко объяснил разницу между Зеленским и простыми украинцами Фото: РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский в случае необходимости сможет покинуть страну, тогда как у украинцев такой возможности нет. Видео беседы показали в эфире телеканала
«Первый информационный».
«Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут, если мы мобилизуемся?» — отметил Лукашенко.
Комментируя действия Зеленского, белорусский президент отказался считать его «мужественным героем».
Отвечая на вопрос о преемнике, Лукашенко заявил, что
не рассматривает своего младшего сына Николая на эту позицию. По словам президента Белоруссии, он в меру оппозиционно настроен, но при этом поддерживает отца. Сочинские пляжи экстренно эвакуировали из-за атаки дронов Сегодня 20:43 В Москве схватили аферистов, навязывавших дорогие медобследования Сегодня 20:43 Россиян предупредили о магнитной буре вечером 8 августа Сегодня 20:40 Путин за сутки поговорил по телефону с лидерами шести стран Сегодня 20:38 Сборная России одержала победу на олимпиаде по ИИ в Китае Сочи замерли в ожидании ночи. Жительница курорта рассказала об обстановке Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте