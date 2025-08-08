Лукашенко объяснил разницу между Зеленским и простыми украинцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский в случае необходимости сможет покинуть страну, тогда как у украинцев такой возможности нет. Видео беседы показали в эфире телеканала «Первый информационный» .

«Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут, если мы мобилизуемся?» — отметил Лукашенко.

Комментируя действия Зеленского, белорусский президент отказался считать его «мужественным героем».

Отвечая на вопрос о преемнике, Лукашенко заявил, что не рассматривает своего младшего сына Николая на эту позицию. По словам президента Белоруссии, он в меру оппозиционно настроен, но при этом поддерживает отца.