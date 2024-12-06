Джей Ди Вэнс пообщался с украинскими чиновниками в преддверии инаугурации Трампа

Избранный американский вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с делегацией высокопоставленных чиновников с Украины. Об этом сообщило издание Politico .

«Встреча должна была стать приветствием для обеих сторон, чтобы узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе», — сообщил источник газеты.

По данным собеседника издания, украинские чиновники остались довольны «долгой и содержательной» встречей с будущим вице-президентом.

Вэнс особенно известен своей скептической позицией по поводу помощи Украине. Как ранее отметили авторы материала в журнале The Economist, украинские представители испугались, что победивший на выборах в США Дональд Трамп начнет переговоры с Россией по формуле Вэнса. Она подразумевает, что РФ сохранит за собой ряд территорий, а Украина никогда не вступит в НАТО.