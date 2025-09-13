Двух детей трех и четырех лет внесли в базу «Миротворца»

Двух российских детей трех и четырех лет внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Мальчики приходятся друг другу братьями.

Их обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В начале августа на «Миротворец»* внесли четырехлетнего мальчика, который якобы нарушал границу Украины, пересекая ее из Ростовской области в ЛНР через пограничный пункт Новошахтинск.

Также на экстремистском сайте опубликовали персональные данные двух несовершеннолетних россиян: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Без их ведома на «Миротворце»* разместили их профили в соцсетях, а также место жительства и другие личные данные.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.