Двое суток без света. Украинцы устроили протест под Киевом

Поселок Крюковщина в Киевской области вынужден двое суток жить без электроэнергии. Местное население не выдержало и устроило протест, сообщило агентство УНИАН.

Украинцы перекрыли дорогу к населенному пункту, расположенному в нескольких километрах от Киева. Спустя некоторое время в энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет в течение двух часов.

Протестующим объяснили, что отключение электроэнергии произошло после повреждения кабелей питания во время земельных работ.

Удары ВС России накануне повредили несколько крупных энергетических узлов на Украине, после этого часть электростанций уменьшила или полностью прекратила вырабатывать электричество.

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко предупредил, что на восстановление электроэнергии понадобятся недели. По его словам, сейчас в большинстве областей республики свет может отсутствовать до 16 часов в сутки, поэтому украинцам нужно экономить.