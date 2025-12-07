Украинцев призвали экономить на электричестве

На восстановление энергоснабжения Украине после ударов ВС России потребуются недели. Об этом в эфире телемарафона предупредил глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Ситуация достаточно тяжелая. Мы говорим уже не о днях, а о неделях, которые уйдут на восстановление», — сказал он.

В связи с этим населению нужно быть готовыми к тому, что продолжительность отключений электричества будет составлять от 12 до 16 часов. Раньше этот временной промежуток длился от четырех до восьми часов. Украинцев попросили по возможности экономить электричество.

Зарубежные аналитики прогнозировали на Украине самую тяжелую зиму с 2022 года. Это связано с частым отключением электроэнергии не только в отдаленных городах, но и в самом Киеве, писали «Известия».

Накануне энергетические объекты и предприятия ВПК на Украине получили повреждения после российских ударов возмездия. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупреждал киевский режим об ответе после удара ВСУ по Грозному.